Match complètement fou entre Liverpool et Tottenham: les Reds s’imposent au bout du suspense, Jürgen Klopp se claque après être allé chambrer l’arbitre! (vidéo)

Match complètement fou entre Liverpool et Tottenham ce dimanche en Premier League. Le début de match des Spurs a été comparable à celui livré dimanche dernier à Newcastle (6-1), où cinq buts avaient été encaissés en 21 minutes. Curtis Jones (3e), Luiz Diaz (5e), puis Mohamed Salah sur penalty (15e) ont laissé penser que le plus improbable des scénarios allait encore se produire, mais les Spurs ont refait le retard patiemment grâce à des buts de Harry Kane (39e), Heung-min Son (77e) et Richarlison (90+3).

À la fin du temps addionnel, Diogo Jota a donné la victoire aux Reds. En célébrant le but du Portugais, Jürgen Kloppl l’entraîneur de Liverpool, s’est blessé à la cuisse. Une scène qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.