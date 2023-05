À 17 ans, il gagne plus de 4.500 euros par mois en vendant des bonbons… dans le jardin de ses parents: «J’ai commencé quand j’avais 15 ans, avec 50 euros en poche» (vidéos)

C’est une semaine avant son 16ème anniversaire que Callum a lancé sa confiserie, « The Sweet Shack ». Et cela a rapidement été un succès pour le jeune homme, qui vendait sa marchandise depuis un abri de jardin, installé dans le jardin de ses parents. Aujourd’hui, son magasin compte plus de 700 sortes de bonbons, chips et boissons.

Le succès étant au rendez-vous, Callum pense maintenant à quitter le jardin de ses parents et à s’étendre dans des plus grands locaux. Il a même embauché un employé afin de l’aider à préparer les commandes. « Je m’ennuyais vraiment et j’ai regardé beaucoup de TikTok, où je regardais toutes ces vidéos professionnelles », explique le jeune homme. « J’ai acheté des bonbons en ligne avec 50 livres, de ma propre poche, et j’ai créé un petit site web avec seulement cinq produits, puis j’ai commencé à publier sur les pages Facebook et TikTok », ajoute Callum.