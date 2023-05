Thorgan Hazard buteur avec le PSV face à l’Ajax Amsterdam en finale de Coupe des Pays-Bas (vidéo)

Thorgan Hazard était le premier tireur pour le PSV et a inscrit son tir au but, tout comme Mika Godts (4e tireur) pour l’Ajax. Brobbey, Timber puis Alvarez ont raté leur tentative pour l’Ajax, ainsi que Ramalho et Sangaré pour le PSV. C’est l’ancien d’Anderlecht Fabio Silva, prêté par Wolverhampton, qui a inscrit le tir au but décisif.