Brussels Padel Open: victoires de Coello/Tapia chez les messieurs, de Sanchez/Josemaria chez les dames

Et l’apothéose de cette manche du World Padel Tour a offert un « Clasico » grandiose, opposant les têtes de série nº1 et nº2, tant chez les dames que chez les messieurs !

Chez les dames, les tenantes du titre Ale Salazar et Gemma Triay ont d’emblée été bousculées par les nº1 mondiales actuelles (pour cinq petits points devant leurs adversaires du jour), Paula Josemaria et Ari Sanchez. Ces dernières se sont même procuré deux balles de set à 5-3 avant de finalement craquer dans le tie-break : 6-7 (2). Mais elles repartaient à nouveau de l’avant dans la deuxième manche, en remettant une bonne dose d’agressivité : 3-0, 4-1, 5-2 et 6-3 pour pousser un duel au sommet qui ne pouvait que se jouer qu’en trois sets.

Un point de 77 échanges avant la 3e balle de match !

Et pour la troisième fois d’affilée, c’est la paire Josemaria/Sanchez qui filait devant à 2-0, avec toute l’intensité de « Paulita-Dynamita ». 4-1, 40-0 et puis 5-3 avec deux balles de match, mais encore une fois, Salazar/Triay revenaient à 5-5, via un énorme filet gagnant, lors de cette première finale assez folle. La pièce pouvait encore tomber des deux côtés, et après un point de… 77 échanges, c’est finalement Josemaria/Sanchez qui emportaient leur premier titre à Bruxelles : 6-7, 6-3, 7-5 en 3h pile de match ! Elles privent ainsi Ale Salazar et Gemma Triay d’un retour sur le trône mondial (elles viennent de les battre trois fois d’affilée) et les empêchent aussi de ramener dans leur valise la fameuse raquette de bronze promise à celles ou à ceux qui enlèvent le tournoi deux fois en trois ans. Ce ne sera que partie remise pour les deux équipes, l’année prochaine !

Cette finale avait duré 3h et le plus spectaculaire restait encore à venir avec le Clasico masculin, entre Arturo Cuello/Agustin Tapia et Franco Stupa/Martin Di Nenno.

Stupa et Di Nenno ont fait douter les intouchables

Et là aussi, le public belge en a eu pour son argent. Car largement placé favori, le duo Cuello/Tapia a été secoué par la paire Stupa/Di Nenno. Les Argentins ont en effet intelligemment muselé la puissance de jeu de Cuello pour mener 3-5 dans le premier set, mais au prix de défenses incroyables de Tapia, le duo des favoris remportait tout de même cette première manche au bout d’un tie-break archi-dominé 7-6 (2). Mais il était écrit qu’on allait vivre une autre finale historique avec une deuxième manche, cette fois bien menée par Stupa/Di Nenno qui égalisaient à 7-6, 3-6. Un petit événement, en soit, puisque sur leurs derniers 55 sets, Cuello/Tapia en avaient remporté 53 ! À Bruxelles, et avant cette finale, personne ne leur avait même pris plus de trois jeux, c’est dire si l’opposition était bien là. Stupa/Di Nenno étaient fidèles à leur réputation, seul duo à avoir battu Coello/Tapia en début d’année ! La troisième manche était intense. Mais cette fois, Cuello/Tapia ne se faisaient plus surprendre, ils s’offraient le break à 3-2 pour définitivement s’envoler à 5-2, puis 6-3, au golden point, s’il vous plaît ! Score final : 7-6, 3-6, 6-3 en 2h12. Le Madrilène et l’Argentin pouvaient lever les bras et soulever leur 6e trophée (en 7 événements) de la saison. Du 6 sur 6, même sur le circuit World Padel Tour : simplement, un début de saison jamais vu !

Il était 19h45, et le public bruxellois n’avait pas fini de parler de cet incroyable dimanche de padel à la Gare Maritime.