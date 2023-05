«Mariés au premier regard»: deux candidats, issus de deux couples différents, sont aujourd’hui en couple! (vidéo)

Ce dimanche soir, RTL tvi diffusait le dernier épisode de « Mariés au premier regard ». Une saison 6 qui se termine avec seulement un seul couple formé par les experts : Jessica et Alexandre, qui font justement la couverture du dernier Ciné-Télé-Revue. Tous les deux rêvent désormais de devenir parents.

Lire aussi «C’était pesant», «On a vraiment fait attention»: Alexandre et Jessica reviennent sur la diffusion des épisodes de «Mariés au premier regard»

de videos

Ce lundi matin sur les réseaux sociaux de RTL, on découvre un retournement de situation auquel on ne s’attendait pas ! Pierre et Delphine, issus de deux couples différents de cette saison 6, sont en couple, comme ils le révèlent dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux où on découvre ce que sont devenus les candidats depuis le tournage de l’épisode final.