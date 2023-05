Challenge La Meuse: un retour gagnant pour le Charneutois Amaury Paquet, qui n’a pas fait dans le détail à Butgenbach

Vainqueur du Challenge en 2022, le Charneutois Amaury Paquet était au départ de la 12e manche samedi, à savoir le semi-marathon autour du Lac de Butgenbach. Et il n’a pas fait dans le détail : l’athlète de 32 ans a bouclé les 21,1 kilomètres du parcours en 1 heure 10 minutes et 30 secondes, reléguant Abdeslam El Metoui, son plus proche poursuivant, à plus de 5 minutes. Simon Lambertz complète le podium, tandis que chez les dames, c’est encore une fois Sonja Vernikov qui s’est imposée. Elle a devancé Dorothée Cupers et Ann-Sophie Duyck. Au total, 343 concurrents et concurrentes ont franchi la ligne d’arrivée.

Dimanche, le Challenge La Meuse faisait escale à Aywaille, pour le Jogging de Kin, long de 8 kilomètres. Lors de cette 13e manche du Challenge, que 170 athlètes ont bouclée, c’est Cédric Weusten qui l’a emporté, avec un temps de 32 minutes et 22 secondes. Il a devancé Jan Vernikov de 51 secondes, tandis que François Spineux a pris la troisième place. Chez les dames, Sonja Vernikov, qui n’était visiblement pas rassasiée après son succès la veille à Butgenbach, a encore une fois dominé la concurrence. Elle a pris la 7e place au classement général avec un temps de 35 minutes et 51 secondes. Stéphanie Ziant et Fanny Tilkin complètent le podium féminin.