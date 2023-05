Une Fête du Travail sous un climat doux mais instable: attention aux averses orageuses, voici les prévisions météo

Un temps plus sec accompagné d’éclaircies reviendra à la Côte et sur les provinces de l’ouest.

Lundi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux. Quelques averses se produiront le matin sur l’ouest du pays. En cours de journée, l’instabilité augmentera et des averses orageuses éclateront sur le centre et l’est du pays.

La nuit prochaine, les dernières averses disparaîtront sur l'est du pays en début de nuit, et les éclaircies s'élargiront temporairement. En cours de nuit, le ciel redeviendra très nuageux à partir du nord avec éventuellement quelques faibles bruines. Les nuages bas réduiront parfois la visibilité en Ardenne. Les températures redescendront entre 5 degrés en haute Ardenne et 9 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest.

Demain mardi, la journée débutera dans la grisaille avec par endroits encore un peu de bruine, surtout en Ardenne où les nuages bas réduiront parfois la visibilité. En cours de journée, la couche nuageuse se morcellera et des éclaircies feront leur apparition, plus rapidement dans la région littorale. L'une ou l'autre petite averse isolée restera encore possible en Ardenne. Il fera plus frais avec des maxima de 9 degrés en haute Ardenne à 13 ou 14 degrés en Flandre et en Gaume. Le vent sera faible à généralement modéré de nord.