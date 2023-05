Thorgan Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne… Notre top 3 et flop 3 des Diables rouges de ce week-end (vidéos)

Le PSV Eindhoven a remporté dimanche la 11e Coupe des Pays-Bas de son histoire en battant l’Ajax à Rotterdam. Johan Bakayoko était titulaire, Thorgan Hazard est rentré et a égalisé pour le PSV.

C’est Thorgan Hazard, sorti du banc à la 59e, qui a égalisé pour le PSV. Il avait d’ailleurs remplacé un autre Belge pour Eindhoven, Johan Bakayoko, titularisé à droite. Le Diable rouge a également marqué son penalty lors de la séance des tirs au but.

Pas forcément bien embarqué face à Angers, Rennes pouvait dire merci à Doku ce week-end. En effet, le Diable rouge a été décisif ! Jérémy Doku a débloqué la situation en 2e mi-temps en inscrivant un doublé (53e, 85e). Le joueur formé à Anderlecht a joué 86 minutes, soit un peu plus qu’Arthur Theate, sorti à la 76e.

Romelu Lukaku à l’assist

Lukaku a fait du De Bruyne ce week-end. D’habitude buteur, le Belge s’est, cette fois, transformé en passeur décisif. Pour Lautaro Martinez d’abord, puis Robin Gosens ensuite, Romelu Lukaku a donné 2 passes décisives millimétrées pour faire 1-1 et 2-1, remettant l’Inter aux commandes.

Flop 3

Kevin De Bruyne

KDB n’a pas joué ce week-end face à Fulham. Le Diable rouge n’était pas dans le groupe des Cityzens. En conférence de presse, l’entraîneur espagnol a expliqué que De Kruyne était blessé. Toutefois, il n’a pas donné plus de précision concernant la gravité de la blessure.

Arthur Teathe s’engueule avec son coach

Le Diable rouge Arthur Theate et son entraîneur Bruno Génésio ont eu une vive altercation verbale ce dimanche lors de la rencontre entre Rennes et Angers. À la 72e minute de jeu, après un but des visiteurs finalement refusé par le VAR, le coach du club breton a pris à partie son défenseur, lui reprochant son positionnement sur l’action.

Quelques minutes après cet échange houleux, le Belge a été remplacé, évitant au passage son entraîneur au moment de quitter le terrain et de rejoindre le petit banc. « Il ne m’a pas respecté », aurait lancé l’ancien joueur du Standard et d’Ostende.

Dries Mertens voit son avance fondre au classement