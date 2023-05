1er mai: Jan Jambon met en avant les bons chiffres de la Flandre comparés aux autres Régions

Le ministre-président a notamment mis en avant le taux d’emploi flamand qui a atteint un niveau record de 76,7% l’an passé. «C’est 11 points de pourcentage plus haut que la Région wallonne et la Région bruxelloise. Et aussi 2 points de plus que la moyenne européenne», a-t-il affirmé.

«L’emploi est et reste la voie la plus structurelle et durable pour sortir de la misère», a-t-il ajouté. «Et sur ce plan aussi, la Flandre s’en tire bien. Le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en Flandre a baissé de 15 à 16% en 2010-2016 à 11,2% en 2022. C’est deux à trois plus bas que dans les Régions wallonne et bruxelloise, et aussi moitié moins que la moyenne européenne».