Will Still n’impressionne plus en France après trois défaites consécutives avec Reims: «J’ai envie de péter toutes les portes qu’il y a en face de moi»

La fin de la hype Will Still ? Invaincu lors de ses 17 premiers matches de Ligue 1 avec Reims, Will Still a connu un mois d’avril plus compliqué avec trois défaites consécutives dont la dernière en date sur la pelouse de Clermont ce dimanche (1-0).

Un revers difficile à avaler pour le jeune trentenaire, qui était particulièrement remonté après la rencontre. « Ce n’est pas du dépit, c’est de l’énervement. On m’a dit il y a quelques semaines que je devais essayer de me canaliser, de peser mes mots, de trouver un moyen de me canaliser. C’est ce que j’essaye de faire, mais je vous jure qu’au fond de moi, ça me rend complètement fou ».