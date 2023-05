Dans la Marne, les sabots et la charrue à l’action dans les vignes

Des sabots dans les galipes : l’image a quelque chose de singulier et poétique quand on découvre, entre les ceps de vignes, ces lourds chevaux labourer la terre. Cette pratique ancestrale, que les engins à moteur avaient fait disparaître, revient peu à peu chez les exploitants désireux de travailler le sol de façon plus naturelle. À l’instar d’Arnaud Margaine, à la tête de quelque dix hectares de vignes qu’il cultive majoritairement à Villers-Marmery, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Reims. Pour ce producteur de champagne, attaché au respect de l’environnement (il a abandonné l’emploi d’herbicides dans 90% de son vignoble), la traction animale n’est pas une lubie : « Les chevaux, c’est un bon complément au tracteur. Ils apportent de la souplesse quand ils sont bien conduits et sont utiles quand les parcelles sont plus difficiles d’accès pour un engin motorisé. »

Larges épaules, visage souriant et chapeau vissé sur la tête, Jérôme de Juriew est un personnage à lui tout seul. Infatigable et passionné. Depuis plusieurs années (il a lancé son activité en 2011), il sillonne les exploitations avec chevaux et charrues. Son rayon d’action ? La Marne et l’Aisne, où il s’est taillé une belle réputation. Une réussite que cet homme robuste explique avec des mots simples : « Il faut être vaillant et courageux. » Car le métier est éprouvant physiquement. « La fatigue, on la ressent, surtout dans les jambes, mais tant que le moral va... »

De ce point de vue, pas de problème. Jérome De Juriew aime trop ce qu’il fait pour se plaindre. Ce jour-là, il arpente les coteaux derrière Jacadi, un mâle boulonnais de quatre ans. Un jeunot qu’il faut encore former. Son acolyte travaille avec une bête bien plus expérimentée : Déesse, une jument ardennaise de douze ans.

Le labour de la vigne est précis et les chevaux (des colosses de 800 à 900 kilos) sélectionnés avec soin. « Imaginez si l’un d’eux paniquait, on ne peut prendre aucun risque », insiste Jérôme De Juriew. Ni pour les cultures ni pour les animaux eux-mêmes, qui pourraient se blesser avec les piquets. L’affaire est plus technique qu’elle n’y paraît. Sous un soleil timide, les deux hommes guident les bêtes à grand renfort d’onomatopées. Dans l’horizon, la silhouette des laboureurs, courbés sur leur charrue, a des airs de carte postale. Mais l’effort est bien réel. « C’est un travail pénible, et il faut leur rendre hommage. On fait un passage de tracteur avant pour leur faciliter la tâche », confie Arnaud Margaine.