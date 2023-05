Dans le Cambrésis, Jérémy installe des panneaux pour protéger les hérissons

C’est un drôle de panneau que les promeneurs adeptes du canal de Saint-Quentin peuvent apercevoir à Proville. Triangulaire, comme un panneau d’avertissement de danger, mais non homologué, il comporte un pochoir de hérisson. Le but est clair : avertir les quelques véhicules (l’accès est restreint) et plus largement les badauds qui passent ici des dangers que subissent les hérissons dans un environnement urbain. Jérémy Noblecourt, son concepteur, est agent de la ville de Cambrai, dans le service des espaces verts (il est également correspondant local de presse pour La Voix du Nord). Mais surtout, c’est un ami de la nature. « Mon premier job c’était comme médiateur nature », explique-t-il.

Son déclic, c’est son travail actuel, qui lui fait parfois retrouver « des hérissons », écrasés par des usagers de la route. « Je n’ai pas choisi ce métier pour ramasser des animaux morts », glisse Jérémy Noblecourt.

Un premier panneau a été posé au mois de décembre, sur le chemin de halage, à Proville. Une voie pas très empruntée par les engins motorisés, elle est réservée aux riverains et véhicules de service. Mais ce n’est pas un problème, pour l’initiateur de ce projet. « Le but est d’attirer l’attention et de faire parler, les automobilistes n’ont pas le temps et il y a déjà beaucoup de panneaux sur la route. » Ce panneau, il l’a installé en décembre, et la commune de Proville l’a remarqué et l’a mis en avant sur les réseaux sociaux.

Un nouvel usage pour des panneaux usés Pour l’instant, une dizaine de panneaux sont prêts ou en voie de finalisation. Ils sont réalisés en utilisant un pochoir sur du mobilier urbain voué à la destruction, en raison de dégradations (après un accident) ou de changements de la réglementation. Jérémy Noblecourt a contacté une dizaine de communes du Cambrésis, afin de les convaincre de l’utilité d’une telle signalétique. Car, « les hérissons sont plus nombreux en ville, avec des arbres et des cachettes, qu’en rase campagne », mais leur place est, selon Jérémy Noblecourt, progressivement grignotée par l’urbanisation plus intense et la pose de clôtures qui réduisent leur territoire. « Ils ont plusieurs prédateurs, comme le renard, mais le plus important, c’est l’homme. » Et contrairement aux grenouilles les hérissons n’ont pas de lieu de passage privilégié, et peuvent être un peu partout. Alors le conseil est assez simple pour éviter de réduire encore le nombre de hérissons : « En agglomération, on lève le pied. »