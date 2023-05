De nombreux divorces et un couple surprise: le bilan (catastrophique) de «Mariés au premier regard» saison 6 (vidéo)

« Mariés au premier regard », c’est fini (du moins, pour cette année). L’émission de RTL tvi dans laquelle des célibataires qui ne se connaissent pas s’unissent pour le meilleur et pour le pire a délivré son verdict, dimanche soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le dénouement de cette sixième saison n’est pas glorieux.

Entre Jessica et Alexandre, le coup de foudre a été immédiat à la maison communale. Les deux amoureux sont toujours ensemble et rêvent désormais de devenir parents, comme ils nous l’ont confié dans une interview à retrouver dans votre Ciné-Télé-Revue de cette semaine.

S’il y a bien un mariage qui a très vite capoté, c’est celui de Michel et Nathalie. Lui est tombé sous son charme, elle n’a pas été conquise par son physique et sa personnalité. Au moment de se prononcer sur leur avenir, les deux mariés se sont très vite entendus. Le choix du divorce a été prononcé. « C’est bien la première fois qu’on est d’accord sur quelque chose », a même plaisanté Michel.

L’union entre Delphine et Jonathan s’est également terminée sur un divorce (décidément). Plusieurs tensions sont apparues lors de leur voyage de noces en Tanzanie. Puis, Delphine s’est braquée en découvrant la vraie nature de Jonathan : « J’ai eu des échos de la vision que tes proches avaient de toi qui ne me mettent pas en confiance… Je n’ai pas envie d’être la femme qui te fait à manger quand tu reviens de beuverie au foot ». C’est dit.

On y croyait bien… et pourtant, le mariage de Caroline et Pierre s’est soldé par un divorce. Lui était peut-être trop extraverti pour Caroline, plutôt discrète. Cette prise de conscience a surtout eu lieu lors du voyage de noces. « Malheureusement, je pense qu’on a fait le tour », a ainsi conclu Pierre.

Un couple surprise

Le verdict est sans appel. Bilan de cette saison : quatre divorces pour un mariage (on dirait presque le titre d’un film). Un coup dur pour les experts, qui pensaient avoir trouvé de solides compatibilités. Mais attention, retournement de situation ! Alors que tous les candidats étaient réunis lors d’une soirée à l’occasion de la diffusion du premier épisode, Pierre et Delphine sont tombés amoureux ! Issus de deux couples différents à la base, les deux ex-célibataires vivent aujourd’hui ensemble. On vous en dit plus dans l’article ci-dessous et dans le Ciné-Télé-Revue du jeudi 4 mai, avec une interview exclusive de ces tourtereaux inattendus.