LabCAP, la version digitale de Cap48 qui permet de soutenir les projets du Foyer Tibériade et de la Cigalière à Dottignies

Un appel à la générosité des donateurs qui s’avère bien nécessaire lorsque votre parc informatique est en piteux état, ou qu’une terrasse améliorerait les conditions de vie de vos résidents. Ce sont là les projets des deux centres d’accueil dottigniens que sont le Foyer Tibériade et la Cigalière. « Pour nous, l’inscription sur cette plateforme est une première » souligne Gaëtan Ducatteuw, directeur de Tibériade.

« L’avantage, c’est qu’ils gèrent toute la partie argent, attestation fiscale, sécurisation des versements, et offrent la certitude que les dons iront bien aux projets soutenus, puisque nous devrons leur présenter les factures ».

Il suffit de se balader sur le site https ://lab.cap48.be pour découvrir une multitude d’institutions et leurs projets, parmi lesquels deux Dottigniens donc. « Chez nous, le matériel informatique est vraiment dépassé. Il manque des touches aux claviers, les ordinateurs ne se connectent pas au wi-fi… C’est donc pour refaire notre parc informatique que nous avons lancé notre crowdfunding le 24 avril. Et fixé notre objectif à 3.150 €. Au mieux nous remplissons celui-ci, au plus nous bénéficierons de « bonus. C’est un bon test quant à notre visibilité. Tout le monde n’est pas encore forcément connecté ».

Chacun peut donc passer par la page Facebook du Foyer Tibériade pour aller soutenir ce projet sur la page de LabCAP48. Ou celui de la Cigalière. « Nous rêvons d’aménager une nouvelle terrasse afin d’adapter l’environnement à l’ensemble des personnes accueillies et permettre ainsi à chacun d’évoluer de manière sereine et autonome dans un espace plaisant et sécurisé » annonce le Service d’Accueil de Jour pour Adultes en situation de handicap mental.

Un moyen simple, rapide et sécurisé de soutenir ces lieux de vie pour personnes handicapées.