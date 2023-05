Norbert Tarayre, Philippe Etchebest, Xavier Pincemin: la guerre des Top chefs a lieu sur YouTube (vidéos) C’est sur YouTube qu’un vrai spin-off de « Top chef » prend place, où les cuisiniers font la course aux vues et abonnés, pour le plus grand bonheur de nos casseroles. Tous ont leur propre façon d’assaisonner leurs contenus ! YouTube / Instagram

Par Y.V.

On décrypte pour vous les chaînes YouTube de grands cuisiniers, passés par les cuisines de « Top Chef » soit en tant que juré, soit en tant que candidat. de videos Philippe Etchebest : le plus didactique Patron de la brigade bleue de « Top chef » et Meilleur Ouvrier de France, son savoir-faire n’est plus à prouver. Derrière lui, une petite équipe de production avec laquelle il a tourné pas moins d’une centaine de vidéos en un mois à peine pendant le confinement. Une vidéo tous les mercredis, c’est le plan. Son chef-d’œuvre ? La blanquette de veau ! La vidéo a été vue pas moins de 3,3 millions de fois. Dans sa façon de s’exprimer, on constate bien que Philippe Etchebest n’est pas celui qui gère directement la chaîne, il en est la figure mais certainement pas le monteur ou l’éditeur. Son « Vous avez lavé vos mains ?! » est plus convaincant et naturel que son « Vous vous êtes abonnés ? », il lui arrive de bafouiller ou confondre les termes. Il se focalise avant tout sur les plats traditionnels français mais cuisine tout autant des casse-croûte ou desserts plus populaires. Son visage s’écarquille après quelques minutes et communique son appétit et la bonne franquette dont il est friand ! Il s’adonne aussi aux diffusions en direct, où il cuisine aux côtés d’invités choisis parmi ses abonnés. Les vidéos peuvent aller de quelques minutes à plus de deux heures ! Il quitte parfois ses fourneaux, comme dernièrement aux côtés de Mike Horn, survivaliste bien connu des médias, avec lequel il a préparé une fondue improvisée en pleine forêt. Il a également donné une formation dans son propre restaurant au duo McFly & Carlito.

Son point fort ? La pédagogie. Il en a eu, des apprentis cuisiniers, et ça se sent. Voilà maintenant qu’il en compte un bon million en plus à son actif. On perçoit un zeste de télévision avec ses recettes détaillées en voix off tout en vulgarisant les techniques et gestes parfois très compliqués qu’il effectue. Pas de musique ni de montage extravagant, mais le doux bruit des blancs en neige parfaitement réussis qui frémissent sous la maryse… Le chef au col bleu-blanc-rouge pointe à quasiment 1,3 million d’abonnés et un total cumulé de 55 millions de vues. Ça en fait de la blanquette !

Vainqueur de la saison 7 de « Top chef », le cuisinier est actif depuis un an sur YouTube, où il est devenu un influenceur avec tous les codes que cela implique. Sur sa chaîne : pas moins de 160 vidéos, chacune avec une miniature élaborée, quifait penser aux gros youtubeurs à la Squeezie. Xavier est jeune, il a la tchatche et cuisine avec talent. Il casse complètement le cliché du chef égocentrique, il se met au même niveau que n'importe qui d'autre, ce qui rend sa chaîne super-humaine, de loin son point fort. Il propose des recettes rapides et faciles à réaliser, il s'adonne aussi au vlog en extérieur, où il partage ses expériences culinaires (ou autres). Il propose notamment les « XaVie », format vidéo dans lequel il se montre comme il est dans la vie. Des moments simples de son quotidien, de la rue à la cuisine, en toute simplicité. Cela permet de suivre le personnage et la vie de son restaurant, son équipe, ses blagues, ses imprévus. Au final, c'est presque une série documentaire sur l'envers du décor d'un restaurant gastronomique.

Côté cuisine, c'est plutôt bonne franquette et efficacité qui priment, avec le parti pris de ne pas se casser la tête. Au menu : une cuisine gourmande, pas chère et street food. Kebab maison, caramel, omelette, pizza express sont autant de recettes à retrouver. Son langage est aussi fleuri que ses assiettes. Sa chaîne, plutôt modeste avec 62 000 abonnés, a tout de même cumulé 9 millions de vues en un an, ce qui n'est pas mal du tout ! Avec lui, les recettes à proprement parler ne sont pasl'image de la chaîne. Il favorise les vidéos-concepts ou les invités de marque. Il teste certains restaurants ou tendances, comme la pizza du youtubeur Mister V. Il est assez proche de la scène musicale française, puisqu'il partage régulièrement son expérience de cuisine pour de grandes stars comme DJ Snake ou le rappeur Ninho. Xavier Pincemin propose en moyenne deux vidéos par semaine. Norbert Tarayre : le plus fou « Bienvenue dans le loft de Nono ! » Dix ans après avoir été le candidat fou de la troisième saison de « Top chef », force est de constater que la joie de vivre de Norbert perdure sur YouTube ! Sa chaîne est naissante, mais il pointe déjà avec quelques vidéos à plusieurs centaines de milliers de vues pour un joli cheptel de 66 000 abonnés encinq mois d'activité. C'est le youtubeur « Top chef » qui connaît le plus gros succès à court terme. Il vulgarise ses recettes favorites, toujours avec cette proximité et ces petits moments d'excès de folie bien caractéristiques du personnage. Pour l'instant, sa recette de coquillettes est la plus regardée, avec pas moins de 243 000 visionnages en deux mois. Il est clair que Nono va encore attirer beaucoup de monde dans les semaines et mois à venir. Le personnage et la qualité de réalisation des vidéos sont les plus-values de la chaîne. Tout est filmé sous le bon angle, de façon à suivre correctement la recette et surtout à la reproduire au mieux chez soi.