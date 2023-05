Une énorme chute collective du peloton au Tour de Bretagne: une cinquantaine de coureurs impliqués, la course... annulée (vidéo)

Il y a eu de la casse, dimanche lors de la sixième étape du Tour de Bretagne entre Châteaubriant et Plancoët. A un peu plus de 80km de l’arrivée, le peloton a été victime d’une très impressionnante chute collective. Si les six échappés ont pu éviter la gamelle, ce ne fut pas le cas d’une cinquantaine de coureurs lancés à leur poursuite à pleine vitesse sur une petite route bitumée mais devenue boueuse après qu’un agriculteur a déposé sa terre à côté de son champ.

On ne déplore aucun blessé grave mais quatre coureurs ont été hospitalisés à Dinan et Rennes indique Ouest-France. Toutes les ambulances ont été sollicitées pour aider les coureurs. Face au chaos, les organisateurs ont décidé d’interrompre définitivement la course et d’annuler cette étape.