Il y a 4 ans, Steve remportait le jackpot à l’Euromillions: aujourd’hui, ses proches font une révélation...

Aujourd’hui, Steve passe du temps et famille et avec ses proches. Il ne sort… que pour promener son chien.

Durant de longs mois après leur gain, Steve et sa femme Lenka ont continué à vivre dans leur maison de trois chambres, avec leurs trois enfants. Ce n’est qu’un an plus tard qu’ils ont emménagé dans une plus grande maison, pour que « tous leurs enfants puissent avoir leur propre chambre ».