Clara Héraut, étudiante à Science Po Lille, publie un premier roman qui traite des violences sexistes

Clara Héraut, jeune romancière de 23 ans, lauréate du prix Hachette avec son premier ouvrage «Nos plus belles années». - Photo Philippe Pauchet

Vous êtes étudiante à Science Po Lille et publiez votre premier roman. Quel a été le point de départ ?

« Je lis beaucoup de littérature young adulte et je trouvais qu’on parlait pas mal des années lycées et peu du moment où on part vivre loin de chez soi pour les études, alors que c’est une période hyper importante. Je voulais évoquer les violences sexistes et sexuelles. »

« Nos plus belles années » est publié chez Hachette suite à un concours que vous avez remporté. Racontez-nous.

« J’ai déposé mon texte en ligne le 13 mars 2022 sur une plateforme. J’ai d’abord appris que je faisais partie des cinq sélectionnés sur un peu moins de 200 participants. Puis ce sont les lecteurs qui ont voté. Le 13 juin, j’ai appris que j’avais gagné. Mes parents étaient contents, mais moi, j’ai eu un peu le syndrome de l’imposteur. J’avais l’impression qu’ils s’étaient trompés… »

Pouvez-vous nous raconter l’histoire ?

« Ce sont deux meilleures amies, Ambre et Jade, qui entrent dans la vie étudiante et partent à l’autre bout de la France. Elles sont persuadées que ça va être les plus belles années de leur vie. L’une voit ça comme quelque chose de scolaire, l’autre, une occasion de s’évader et de vivre la belle vie. Leur route croise celle de Léo et ça va bouleverser beaucoup de choses pour l’une comme pour l’autre. »

Qui est Léo ?

« Un garçon qui a tout pour plaire mais qui peut se révéler “dangereux”, qui représente beaucoup de garçons et d’hommes qu’on croise. »

Vous en croisez beaucoup, des Léo, à la fac ?

« Je trouve qu’on en croise beaucoup, oui, dans les soirées, sans que ça aille jusqu’au viol (son roman contient une scène de viol). Quand on est une femme et qu’on sort, la nuit, à Lille, on n’est pas tranquilles, ou même dans nos écoles, on est dans l’entre soi, mais ça n’empêche rien ».

Comment se manifestent ces violences sexuelles et sexistes que vous dénoncez ?

« Il y a plusieurs types de violences. Il y a celle des inconnus dans la rue, le harcèlement de rue. C’est une personne qu’on ne connaît pas qui d’emblée tient des propos violents. Mais ça peut se manifester dans des cercles plus proches, dans des soirées où on boit beaucoup, où les comportements vont être plus troubles. Cette impression constante d’être une proie. »

Vous écriviez déjà avant de vous lancer dans ce roman ?

« J’ai commencé à écrire quand je me suis mise à lire, c’était pendant le collège. J’ai toujours aimé me raconter des histoires. Quand j’ai compris qu’on pouvait les écrire, je me suis mise à le faire. Après, j’ai eu beaucoup de mal à terminer un premier roman. »

Qu’est-ce que ça change pour vous d’être publiée ?

« J’ai appris beaucoup de choses sur le plan humain et ça me professionnalise. Je me dis que je pourrais peut-être faire un métier qui me permettra de gagner moins car j’aurais d’autres ressources à côté. »

Vous comptez en écrire d’autres ?

« J’ai déjà un deuxième roman qui sortira en octobre toujours chez Hachette. »