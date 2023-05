Amandine Pellissard (ex-«Familles nombreuses» sur TF1) enceinte de son neuvième enfant et déjà prête pour le dixième? Elle répond! (vidéo) L’ancienne participante de l’émission « Familles nombreuses : la vie en XXL », aujourd’hui reconvertie dans le porno, s’est confiée sur sa neuvième grossesse et son avenir en tant que maman, dans un live sur Instagram. Instagram

Par M.R.

Depuis plusieurs semaines, Amandine Pellissard et son mari Alexandre ont pris l’habitude de communiquer avec leur communauté Instagram, au travers de vidéos en direct, dans lesquelles ils se livrent sur leur quotidien de parents, d’influenceurs et de couple reconverti dans le porno. En effet, depuis leur départ de l’émission de TF1 « Familles nombreuses : la vie en XXL », les deux amoureux se sont inscrits sur des plateformes de charme, où ils postent des photos et vidéos classées X. Sur Insta, leur contenu est beaucoup plus familial. La preuve avec ces lives qu’ils réalisent quotidiennement. Dans l’un de ceux-ci, diffusé le samedi 29 avril, Amandine et Alexandre se sont d’ailleurs confiés sur leur neuvième enfant qu’ils attendent en ce moment. L’occasion pour eux d’évoquer également leur avenir en tant que parents.

La question que tout le monde se pose est : le neuvième enfant que porte Amandine sera-t-il le dernier de la tribu ? Ou au contraire, y en aura-t-il un dixième (voire plus) ? L’influenceuse a d’abord évoqué la possibilité de donner naissance à d’autres filles (l’enfant qu’elle attend actuellement étant une fille). Depuis sa première grossesse, elle a mis au monde un garçon, trois filles, puis quatre garçons. La suite logique, pour elle, serait d’avoir à présent cinq filles. De quoi faire tiquer Alexandre, qui semble bien décidé à ne plus avoir d’enfant. Son épouse l’a ensuite rassuré, en confirmant que le neuvième sera bien « le dernier du royaume », composé de Léo, Léna, Alina, Louna, Adam, Charles, Hector et Octave. Il faut dire que la maman a déjà bien travaillé.

À noter que sa neuvième petite merveille devrait venir au monde dans six mois. Amandine a d’ailleurs dévoilé à ses abonnés son ventre rond, qui semble déjà bien développé. « Je ne suis qu’à douze semaines, on n’est pas dans la m*** les gars », a-t-elle lancé.