Le champion du monde Adil Rami pète les plombs: le joueur de Troyes prêt à en découdre avec ses propres supporters!

Avec 10 points de retard sur le premier non-relégable, Troyes est quasiment condamné à la Ligue 2 l’an prochain. Une situation qui déplaît à leurs supporters. Et ces derniers s’en sont pris à un joueur important du club : Adil Rami. Selon les informations du quotidien local L’Est Éclair et L’Équipe, une altercation a éclaté entre le capitaine troyen et ses fans après la rencontre contre Nice, sur le parking du stade local. Une vingtaine de personnes auraient invectivé et insulté le champion du monde 2018. L’ancien défenseur de l’OM se serait particulièrement entretenu avec le responsable du groupe des Magic. Après que deux individus se soient retrouvés nez à nez avec lui, le joueur âgé de 37 ans aurait alors indiqué qu’il était prêt à en découdre avec eux, un par un.

Rami a réagi dans la soirée sur son compte Instagram. « Ma volonté a toujours été de défendre les couleurs du club du mieux possible. J’ai le plus grand des respects pour l’ESTAC. Je comprends la déception des supporters et croyez moi, je suis le premier déçu et frustré. En revanche, je ne tolérerai jamais les insultes faites à mes proches ou à mes coéquipiers. C’est pour ça que je me suis emporté après le match, après avoir été invectivé par quelques individus. Je n’aurai pas dû réagir ainsi. Jusqu’au bout, je donnerai mon maximum sur le terrain. Je n’ai jamais triché ».