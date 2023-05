«C’est la première fois que je risque de prendre une amende dans un restaurant»: Philippe Etchebest médusé devant cette règle dans «Cauchemar en cuisine» (vidéo)

La chaîne française M6 a dévoilé un extrait d’un futur épisode de « Cauchemar en cuisine », qui devrait également être bientôt diffusé sur RTL tvi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette vidéo fait déjà réagir sur les réseaux sociaux.

On y retrouve Philippe Etchebest attablé dans un restaurant qu’il s’apprête à aider. L’occasion pour le chef de discuter avec le patron de cet établissement et de comprendre le fonctionnement du resto dans lequel il se trouve. Au menu : de nombreuses formules, toutes plus alléchantes les unes que les autres. Mais encore faut-il les déchiffrer. Le restaurateur en difficulté part alors dans des explications alambiquées et surréalistes. Philippe Etchebest s’étonne notamment de voir à la carte de la viande à volonté, comme de l’entrecôte, du magret ou même… du foie gras ! « Si vous voulez manger un kilo, vous mangez un kilo. Moi, tant que l’assiette est vide, ça me va », indique le patron du resto. Avant de préciser : « C’est pour ça qu’on a mis une petite phrase tout à fait en bas : ‘Les patrons peuvent vous mettre une amende si vous faites du gaspillage. » De quoi forcément faire tiquer le chef invité.