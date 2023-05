Le MR rejoint par l’Open Vld sur la limitation du paiement des allocations de chômage: «Si on veut baisser la fiscalité, il faut qu’il y ait plus de gens qui travaillent»

«Nous sommes les seuls à avoir lié la réforme fiscale et la réforme du marché du travail», a lancé le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez, lors d’un discours prononcé à l’occasion de la fête du travail du MR organisée sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles, où les deux partis libéraux sont dans l’opposition.

de videos

«Si aujourd’hui on veut baisser la fiscalité, il faut qu’il y ait plus de gens qui travaillent. Il faut aussi réformer le marché du travail et le chômage», a-t-il résumé, présentant la vision libérale des tâches encore à accomplir par le gouvernement fédéral avant les élections générales du printemps 2024.