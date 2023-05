Le cri du coeur de Maeva, employée dans un Intermarché: «Le monde du travail, ce n’est pas l’esclavage»

Maeva a été embauchée à l’Intermarché de Sault-lès-Rethel, en France, pour la mise en rayon. Sauf que neuf mois après, la jeune femme de 23 ans vit une véritable mésaventure. « Ma responsable m’a empoignée par le col de ma veste, et elle m’a dit « ferme ta bouche ». On ne peut pas me manquer de respect comme ça. Le monde du travail, ce n’est pas l’esclavage », explique-t-elle auprès de nos confrères de L’Ardennais.

Remontée, la jeune salariée a fait savoir sa volonté de porter plainte. Celle-ci a été enregistrée le lendemain, pour harcèlement moral, à la gendarmerie de Rethel. Depuis ce même jour, la jeune femme est en arrêt maladie jusqu’au 15 mai. Soumise à un traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs, elle se dit « incapable de retourner travailler ».