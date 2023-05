Aussitôt, ChatGPT lui propose d’aller à Annecy. Une destination « idéales pour les familles » qui offre « un mélange parfait de nature, de culture et de convivialité ». L’IA liste ensuite les raisons pour lesquelles Annecy est la bonne destination pour elle et son fils, comme le lac d’Annecy, « un des plus propres d’Europe », la vieille ville connue pour ses « charmantes ruelles pavées » avec des cafés et restaurants, ou encore les jardins où « admirer les fleurs ». ChatGPT précise aussi qu’il existe des activités adaptées aux enfants, comme un parc animalier « où votre fils pourra se divertir et en apprendre davantage sur la faune locale ».

Palais de l’Île, château d’Annecy et manège du Pâquier...Et c’est là que l’intelligence artificielle est assez bluffante. ChatGPT lui suggère un programme millimétré dans les moindres détails. Pour la journée du vendredi, le robot lui propose une balade dans la vieille ville, une visite du Palais de l’Île et un dîner au restaurant Le Freti pour déguster une fondue savoyarde. Le samedi, une visite du château d’Annecy, un pique-nique au bord du lac, un passage au manège du Pâquier « pour permettre à votre fils de profiter d’un moment de divertissement », une promenade sur le pont des Amours avant une balade en bateau sur le lac.

La maman décide de respecter ce programme à la lettre. « Cela valait le coup, on a fait confiance à ChatGPT et on a bien fait », dit la maman dans sa vidéo visionnée près de 190.000 fois. « On a passé de magnifiques vacances entre mère et fils et je ne regrette absolument rien de notre séjour. »