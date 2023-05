Ecolo se positionne contre la limitation dans le temps des allocations de chômage: «Plutôt que la politique de la gifle, nous voulons appliquer la politique de la main tendue»

«Plutôt que la politique de la gifle, qui semble revenir à la mode, nous voulons appliquer la politique de la main tendue vers les publics les plus éloignés du travail. La pression professionnelle grandissante a pour effet de conduire un nombre toujours plus important de travailleuses et de travailleurs vers le mal être et les maladies de longue durée. Cela ne fait que renforcer les difficultés budgétaires de la sécurité sociale», ont souligné les co-présidents Jean-Marc Nollet Rajae Maouane dans un communiqué.

L’amélioration du taux d’emploi passera aux yeux des Verts par un salaire net plus attractif qui permettra aux travailleurs, en particulier les femmes, de vivre dignement. Ecolo a proposé récemment la mise en place d’un crédit d’impôt qui permettrait une revalorisation des salaires bas et moyens allant jusqu’à 300 euros.