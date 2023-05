Tensions entre la Région et la commune d’Uccle sur le passage à 30km/h de l’avenue Winston Churchill

La Région bruxelloise a décidé de passer la limitation de vitesse de 50km/h à 30km/h sur l’avenue Winston Churchill à Uccle. « Entre janvier 2019 et septembre 2022, on a dénombré 18 accidents dont 1 avec blessé grave sur l’avenue Winston Churchill. Parmi les 22 victimes se trouvaient 3 piétons, 4 cyclistes, 1 trottinettiste et 3 conducteurs de scooter ou moto. Au-delà de ces chiffres, la mise à 30Km/h de l’avenue Winston Churchill se justifie pour préserver la sécurité routière, en raison du profil étroit de la voirie et du rétrécissement parfois brusque en zone de dévoiement », avance la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), en réponse à une question posée récemment par le député Emmanuel De Bock (DéFI) en commission Mobilité.

« Il faut aussi préciser que cet axe prolonge l’avenue Albert où un accident mortel a eu lieu en 2021. Après le passage à 30km/h du tronçon Albert, il apparaissait cohérent et plus lisible pour les usagers d’harmoniser l’avenue Winston Churchill », ajoute Elke Van den Brandt qui précise qu’il s’agit d’un axe régional que la décision revient donc à la Région.