«Liaison Fatale»: que vaut la version série du thriller érotique avec Michael Douglas et Glenn Close? Développée en huit heures, cette histoire d’adultère qui vire au drame a plus de nuances, de sobriété et de retenue que le film, qui demeurera pourtant un classique électrique des 80ies. Quand la maîtresse (Lizzy Caplan, de dos) rend visite à son amant et à sa femme (Joshua Jackson et Amanda Peet). - Paramount+

Par Jean-Philippe Darquenne

Ce dimanche 30 avril sur le service de streaming Paramount +, bien des gens aux Etats-Unis étaient curieux de découvrir la version série de « Fatal Attraction », l’un des films les plus populaires des années 80, précisément sorti en 1987. Pour rappel, cet haletant thriller réalisé par Adrian Lyne montre les terribles conséquences du choix de l’avocat Dan Gallagher – campé par Michael Douglas –, qui entame une liaison extra-conjugale avec l’une de ses collègues, Alex Forrester jouée par Glenn Close. Une femme mentalement instable qui devient hystérique lorsqu’il lui annonce qu’il veut rompre et retourner auprès de sa femme Beth (Anne Archer) et leur fille Ellen. À partir de là, la rage d’Alex va s’amplifier et lui faire commettre des actes en forme de menace, comme s’inviter chez les Gallagher et, plus tard, faire sursauter Beth d’effroi en découvrant qu’elle a plongé le lapin d’Ellen dans une casserole d’eau bouillante. Après d’autres moments sous haute tension, le cauchemar de cette famille se termine par une violente bagarre entre Beth et Alex, et la première abat la seconde d’une balle de revolver. Une autre fin, où Alex meurt en s’ouvrant les veines, avait été tournée. Mais elle n’a pas été retenue, à la grande déception de Glenn Close, qui la préférait nettement. Si vous voulez la voir, elle est sur YouTube.

Lire aussi «Sex/Life»: Netflix prend une décision sur l’avenir de la série

Alexandra Cunningham, la créatrice, showrunneuse, scénariste et productrice exécutive de cette nouvelle lecture, a eu l’idée de la faire démarrer au moment où Dan, incarné par Joshua Jackson (« Dawson », « The Affair ») est autorisé à sortir de la prison où il a passé quinze ans. Vous l’avez compris : il a été inculpé pour le meurtre d’Alex, mais il dit à sa fille Ellen, désormais jeune adulte : « Je ne l’ai pas tuée et je vais le prouver. » Annonçons-le d’emblée : le personnage d’Ellen (Alyssa Jirrels), qui ne connaît pas son père, en quelque sorte, est comme le pivot de la série. Depuis la tragédie qui a entaché son enfance, elle voit une thérapeute et a du mal à confronter Dan.On retrouve ce dernier quinze ans plus tard, lorsqu’il rencontre et est troublé par Alex, interprétée par une Lizzy Caplan aussi brune que Glenn Close était blonde. Dans un premier temps, on trouve cette femme pour le moins douce et effacée, ce qui contribue à l’attrait qu’elle exerce instantanément sur Dan. Lequel ne tarde donc pas à flancher et à succomber avec elle au plaisir de la chair, ce qui nous une seule vraie scène de sexe. Et elle est plutôt chaste… On n’est clairement pas dans un thriller érotique, l’étiquette qu’avait le film.

de videos

Après l’un de leurs ébats, Dan se rhabille en vitesse et dit qu’il doit rentrer chez lui, ce qui contrarie sa maîtresse qui, quelques instants plus tard, lui glisse qu’elle a avalé une boîte de barbaturiques. Paniqué, il l’emmène d’urgence à l’hôpital, mais visiblement, elle n’est pas à l’article de la mort. Elle a juste usé d’un premier stratagème pour le manipuler. À partir de là, on va la voir progressivement changer et devenir plus inquiétante. Et, comme dans le film, elle est un jour dans la cuisine de Beth quand Dan rentre chez lui. Ce qui va mettre celui-ci hors de lui et lui hurler de s’éloigner des siens au plus vite. Ici, il n’y pas de lapin ébouillanté, mais on en voit parfois quand même un, bien vivant !

En 2023, même s’il n’est plus derrière les barreaux, il est toujours un criminel et demande à son vieil ami Mike Gerard (Toby Huss), détective à la retraite, de l’aider à l’innocenter. Et comme on l’a déjà signalé du point de vue d’Ellen : il tente de renouer avec elle et avec Beth, qui s’est remariée à son partenaire professionnel Arthur (Brian Goodman). Nous n’en révélerons pas davantage sur l’intrigue, soporifique dans le premier épisode, mais qui s’anime dans le suivant, marqué par le passage à l’acte d’Alex et Dan. Quant à la fin, beaucoup l’ont trouvée super grotesque, mais ce sera au public de juger.

Lire aussi «Love & Death» : que vaut la deuxième mini-série reconstituant le meurtre à la hache de Betty Gore par Candice Montgomery?

D’une manière générale, cette mini-série en sept parties est plus sobre et subtile que le film, à la dramatisation très appuyée. Complètement « 80ies » ! Mais ce dernier restera un classique ! Jusqu’à présent, pas mal de critiques ont descendu sa version petit écran, mais on est moins sévères. Mieux : on a envie d’aller au-delà des trois épisodes qui nous ont été livrés jusqu’ici. Important à savoir : James Dearden, le scénariste du film, a co-signé le script de la série avec Alexandra Cunningham. D’Alex Forrest, il a dit qu’elle n’était pas une folle, mais une femme triste et seule subissant, en plus, une pression énorme dans son travail. « La série a beaucoup de choses en commun avec le film, mais elle va dans une direction légèrement différente », nous a dit Alexandra Cunningham. « Il y est question du droit, de la crise de la quarantaine, du dysfonctionnement de notre système judiciaire, des troubles de la personnalité, de l’isolement, d’un père et sa fille, et d’un meurtre bien sûr. Elle parle de l’image de soi, ce qu’on fait pour la protéger et ce qui arrive quand quelqu’un n’en a pas. Mais en fin de compte, c’est un divertissement plein de rebondissements, qui nous déconnecte de notre tête en même temps pose des questions nouvelles, je pense. »

Lire aussi «Saint X»: que vaut cette mini-série avec la fille de David Duchovny et Téa Leoni?

Evidemment, par rapport à la « présentation » d’Alex par Dearden, nous avons voulu savoir comment Lizzy Caplan (« Masters Of Sex », « Truth Be Told ») s’était préparée pour construire son personnage. « J’ai d’abord rencontré un psychologue travaillant en clinique, et nos discussions m’ont appris beaucoup. Nous avons parlé de l’état d’Alex, et pourquoi le fait qu’elle ait des problèmes mentaux lui fait voir les choses différemment de quelqu’un sans ces problèmes. Mais par respect pour les gens dans son cas, nous avons décidé qu’elle n’a jamais eu le moindre diagnostic quant à sa condition. C’est une grande responsabilité de ne pas jouer une femme qui est juste agitée ou folle. Et puis, je ne pense pas que ce soit particulièrement intéressant. Le défi a été de trouver comment rendre Alex sympathique. J’ai cherché à ce que le public pense que, dans son esprit, à n’importe quel moment, elle fait toujours quelque chose de bien. J’espère m’être bien débrouillé, et je devine que c’est ce qu’Alex m’a dit. D’autre part, j’ai re-regardé (sourire) plusieurs fois le film, avant et pendant le tournage. Et j’avoue que j’ai eu du mal à le voir comme je l’avais vu à sa sortie, dans les années 80, à savoir comme un récit très binaire, noir et blanc, où on a un héros qui se bat avec une méchante. Si vous le revoyiez à votre tour, ça serait très difficile pour vous de voir Alex comme la mauvaise et ne pas vous dire que quelque chose ne va pas chez elle, et aussi questionner les conséquences pour Dan. Aujourd’hui, tout est très différent qu’il y a quarante ans, donc on ne peut que revoir ce film avec un autre œil. Et nous, acteurs, on pose plus de questions sur nos personnages. Ce que nous avons fait, ce n’est pas un film d’une heure trente, mais une série de huit heures. Donc, on explore en profondeur la vie d’Alex, son passé, son enfance… et on se met à voir les choses sous son regard. Oui, on a fait un remake, mais il est aussi un point de départ, pour moi. On connaît les personnages, mais nous montrons à leur sujet des choses qu’un film de nonante minutes ne pourrait pas poser. Des choses qui, en 1987, n’auraient pas intéressé les gens. »

Lire aussi Sexe, question raciale et longues robes: on a vu «La reine Charlotte», la série dérivée de «La chronique des Bridgerton», disponible bientôt sur Netflix

Elle poursuit : « À l’époque, Glenn Close, elle, a énormément creusé le personnage d’Alex, comme elle l’a rapporté dans de multiples interviews. Elle parle d’elle comme quelqu’un de mentalement malade… On peut voir le film sans se rendre compte du gros travail qu’elle a fait. Mais si on sait à quel point elle a bossé et qu’on revoit le film, là, on sent toutes les couches qu’elle a mises dans sa composition (…) Et si elle s’est battue pour que le film ne se termine avec le message suivant : ce gars super gentil a fait une mauvaise chose, et cette horrible femme a essayé de bousiller sa vie, donc elle doit mourir. Alors, la seule chose qui contentait le public, c’était de la voir mourir. »

Lire aussi Shannen Doherty: en plein combat contre la maladie, l’actrice affronte une nouvelle tempête

À son tour, Joshua Jackson nous a parlé du fait qu’il a joué non pas un, mais deux Dan : celui d’avant la prison, et celui d’après. « J’ai déjà joué dans des séries dont l’action se passe à différentes époques ou sous plusieurs perspectives. En fait, je fais quasiment toujours ça… Ici, il fallait que le Dan qui sort de prison ait changé, n’est-ce pas ? Pour moi, c’était important qu’il le soit. Le poids de la culpabilité et de la responsabilité d’avoir détruit sa famille l’a abîmé.

Et puis, il ne pouvait qu’être différent après son incarcération dégradante d’homme blanc privilégié. Quand il est entré en prison, c’était un gars d’une certaine valeur, et quand il en sort, c’est un ex-taulard. Personne n’en a rien à foutre de lui. Et il n’a ni perspective d’avenir, ni famille, ni travail. Il est complètement dépouillé de tout ce qui lui permettait d’avoir cet égo qui lui a fait commettre le péché originel… Donc il doit repartir de zéro, se reconstruire. Il est un espace vide dans la société. Mais pour vous répondre, en tant qu’acteur, on doit faire gaffe à tous les détails de son nouveau quotidien. Il marche différemment. Il parle différemment, sans plus d’autorité dans la voix. Il prend moins de place. »

Quand on lui demande si, comme dans cette histoire, il a connu des tempêtes sur le plan sentimental, il rétorque sans hésiter : « Non ! Mes relations ont toujours été faciles. »

Pour rappel, l’acteur de 44 ans est marié depuis 2019 à la sublime comédienne et mannequin anglaise Jodie Turner-Smith. Et de 2006 à 2016, il est sorti avec la belle Allemande Diane Kruger.

Nous vous livrerons d’autres propos de l’équipe de « Fatal Attraction », la série, à son arrivée en Belgique.