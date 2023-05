Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le lendemain, déjà à l’entraînement sur les routes portugaises où il vit à l’année, le Liégeois a été victime d’un grave accident de la circulation. Une voiture l’a projeté au sol.

Selon Jacques Naveau, son président de club (TRIGT), Vanderplancke souffrirait « de multiples fractures aux mains et aux poignets, de brûlures à plusieurs endroits et d’une commotion cérébrale. Mais ce qui serait encore plus grave, ce sont les fractures des os du visage, les lèvres coupées et les dents cassées… »