Après l’humoriste Blanche Gardin, un autre comédien dit avoir refusé de participer à «LOL: qui rit sort!» pour une raison bien particulière

Lire aussi «LOL: Qui rit, sort!»: Amazon répond aux critiques de Blanche Gardin

Contrairement aux raisons citées par Blanche Gardin, ici, n’est pas tellement le salaire excessif promis aux participants qui a refroidi Fabrice Eboué. Dans une interview pour Les Dernières Colonnes d’Alsace, l’acteur a déclaré : « On m’a proposé de participer à ‘LOL : qui rit, sort !’. J’ai dit ‘jamais de la vie’. Je ne me serais pas senti à l’aise dans cette émission. Ce n’est pas mon type d’humour. » Le comédien estime avant tout être « un artiste » : « Il y a des gens qui sont dans le divertissement, c’est un choix, et il y a ceux qui représentent le one man show en tant qu’entité artistique. J’estime que mon travail d’artiste, c’est de faire le meilleur spectacle possible, c’est ça que je veux livrer aux gens. » Au sujet de l’argent, Fabrice Eboué estime tout de même qu’il s’agit d’un problème : « Quel est le message que tu passes, les valeurs que tu transmets à tes enfants ? » Il tient cependant à nuancer les propos de son amie Blanche Gardin : « Tu peux choisir d’être anti-système absolu en te passant des plateformes de diffusion et là d’accord, mais ce n’est pas mon cas. On a tous besoin d’un diffuseur, c’est du donnant donnant. »