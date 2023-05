Nouveauté en Belgique: Google présente «Google Showcase», voici comment vous abonner à Sudinfo

Concrètement, un panneau regroupe les informations à ne pas rater. Un condensé rapide des actualités qui font parler. Pour s’abonner à un média, rien de plus simple : cliquez sur l’option « Suivre ».

Les modes de consommation évoluent et, avec elles, de nouvelles manières de suivre l’actualité émergent. Depuis mercredi dernier, une nouvelle méthode a d’ailleurs été présentée du côté de Google : « News Showcase ». Ce nouveau service d’actualité, dont Sudinfo est partenaire , vous permet de vous tenir informé au travers de plusieurs panneaux enrichis par la rédaction. Vous pouvez vous abonner à notre page Google Showcase en cliquant sur ce lien.

L’utilisation de la fonctionnalité de Google est intuitive et multiplateforme. « Google News Showcase » est disponible aussi bien sur navigateur web que sur les tablettes et smartphones Android et iOS (Apple). Vous retrouvez également les panneaux en question dans la partie Google Discover de vos téléphones.