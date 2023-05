Deux jeunes gravement blessés, des propos racistes… Une rencontre de jeunes tourne au pugilat à Taintignies: «Une scène apocalyptique!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mais où tout cela va-t-il donc s’arrêter ? Les semaines sans que l’on entende parler de débordements sur ou aux abords des terrains se font de plus en plus rares. Ce week-end, ce sont des faits survenus lors de la rencontre U19 entre Taintignies et Binche qui nous ont été rapportés.

« La rencontre ne présentait pas d’intérêt sportif. On est arrivé sur place et il y avait une atmosphère de fête », recontextualise Xavier Di Giacomandrea, papa d’un des joueurs binchois. « Pendant la rencontre, il y a eu des petits incidents comme tous les samedis mais ça a commencé à monter, monter… Et l’alcool aidant, il y a eu des débordements. »