«Quasiment tout est moins cher en France»: l’inflation pousse toujours plus de Belges vers les supermarchés français, «sur un chariot, il y a 30 ou 40€ de différence»

Les prix des produits alimentaires ont bien augmenté en Belgique. De plus en plus de Belges décident donc de passer la frontière pour faire leurs courses en France. Sur le parking du Carrefour d’Amentières, les voitures immatriculées en Belgique ont toujours été nombreuses. Mais ces derniers temps, leur nombre serait en hausse, selon nos confrères de La Voix du Nord.

Cédric, un Belge qui se fournit en eau depuis déjà plusieurs années chez nos voisins, explique qu’il achète désormais d’autres denrées alimentaires dans les supermarchés français : « En Belgique, le pack d’eau coûte 3 à 4€ plus cher », dit-il à la VDN. « Les sodas, la nourriture pour chats, le fromage, les œufs et les produits laitiers en général. Et c’est surtout intéressant pour la nourriture pour chats et les berlingots de javel ! », ajoute Sandrine, de Comines.