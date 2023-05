1 Rêver d’un 18 sur 18 n’était pas réaliste pour Bruges, surtout avec l’état d’esprit de Lang à Genk

« Sans Paul Onuachu, Wouter Vrancken a dû revoir son dispositif mais Genk développe toujours le plus beau jeu. Certes, c’est parfois naïf défensivement mais avec le volume de jeu de Hrosovsky, l’intelligence de Heynen, la technique d’El Khannouss et la présence sur les flancs de Trésor et de Paintsil, le Racing a livré un gros match. Face à un tel collectif, vous devez être à 100 %… et Bruges a joué à 11 contre 10 avec un Noa Lang qui perdait plus de temps à râler sur l’arbitre, sur le public. Même Vanaken et Rits ne sont pas parvenus à le calmer ! Malgré son talent, il va passer à côté d’une grande carrière avec un tel état d’esprit. Même si De Mil a remis un peu d’ordre, les Brugeois ont été à l’image de ce qu’ils montrent depuis la période Scott Parker. Leur qualification pour les Champions playoffs avait déjà été miraculeuse. Pour être champion, il aurait fallu un 18/18 et que les autres équipes s’écroulent. Il faut rester réaliste. Bruges peut déjà s’estimer heureux d’être dans le Top 4 après la saison qu’il est en train de réaliser... »