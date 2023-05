Deux fauconneaux nés à Comines-Warneton, un troisième œuf doit encore éclore

Belle nouvelle pour la faune dans la région de Comines-Warneton. Ce lundi 1er mai, un premier fauconneau est né dans la nuit, aux alentours de 3h45.

Une éclosion attendue depuis près d’un an par certains ! « L’année dernière, un juvénile (pas encore en âge de se reproduire) a été repéré dans les parages par les naturalistes de la région, nous laissant un peu d’espoir de le voir se reproduire et s’installer l’année suivante. Nous voilà donc une année plus tard, à guetter le juvénile devenu adulte, accompagné d’une femelle. L’un d’entre eux visite régulièrement le nichoir. Toutes les conditions sont réunies pour pouvoir espérer une nidification cette année ! », avait expliqué le PCDN de Comines-Warneton. Dans le nichoir, une caméra a été installée pour suivre cette aventure.