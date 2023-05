La voiture de Chloé a été pulvérisée par un conducteur alcoolisé, à Marcinelle: «C’est déjà la deuxième fois en 8 mois, je n’en peux plus» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Chloé avait stationné sa voiture, une Citroën C4, sur une place de parking juste en face de chez elle, comme à son habitude. Mais le matin du samedi 29 avril, elle retrouve son véhicule salement amoché. Sans avoir vu la scène, Chloé ne pouvait ignorer qu’un automobiliste avait embouti sa voiture.

Il ne reste pratiquement rien du véhicule. - D.R.

« C’est déjà la deuxième fois en 8 mois que ça m’arrive, et toujours sur la même place. La vitesse en est sûrement la cause : on ne fait pas de tels dégâts en roulant à 50km/h », explique Chloé.

Selon plusieurs témoins, le conducteur était ivre… et accompagné de plusieurs autres personnes.