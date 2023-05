Village festif et multiculturel dans l’enclos des récollets, pour un 1er mai de la FGTB marqué par l’actualité. Dans l’unique discours, Christian Jacquemin, en tant que président de la FGTB Verviers-Ostbelgien, n’a pas manqué d’évoquer le combat des travailleurs de Delhaize qui refusent la franchisation des magasins relevant directement de la chaîne, alors que débute une huitième semaine de luttes. Il a dénoncé non seulement ce groupe, mais aussi souligné les dangers que pourraient représenter les descentes d’huissiers contre les piquets de grève et ce qu’il considère comme une immixtion de plus en plus forte de la justice dans les conflits sociaux, « Ce qui met à mal les libertés syndicales, donc votre liberté de vous défendre collectivement contre cette violence patronale, qui est libérée de toute retenue ». Ce qui fait dire à Daniel Richard, le secrétaire régional interprofessionnel, qu’une lame de fond remet en cause la manière de négocier à la belge : « Tout le modèle de concertation sectoriel et interprofessionnel est remis en cause ».