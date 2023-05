Paul Magnette, le président du PS, tire à boulets rouges contre Alexander De Croo: «Quand on est Premier ministre, on reste au-dessus de la mêlée»

Les élections législatives approchent et elles électrisent déjà les grands rendez-vous politiques. Ce 1er mai, Paul Magnette, le président du PS, n’a en tout cas pas fait dans la demi-mesure pour tacler le Premier ministre après ses propos sur la suppression des allocations de chômage pour ceux qui refuseraient un emploi de base après deux ans sans activité.

Une proposition de Conner Rousseau (Vooruit) dont s’est réjoui Alexander de Croo. « Quand on est Premier ministre, on n’oppose pas Flamands et Wallons, chômeurs et travailleurs. On n’attaque pas ses partenaires de la majorité et on se met au-dessus de la mêlée. Ce point n’est pas dans l’accord de Gouvernement, donc nous n’en parlerons même pas. Punt aan de lijn », a répliqué Paul Magnette. Ambiance, ambiance…