1er mai du PTB sur la place Mansart à La Louvière: «Le PS veut taxer les riches comme le PTB, très bien, mais qu’il joigne alors la parole au geste!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

CDiscours du PTB également en ce jour de fête du 1er mai et des travailleurs. Si le PS avait envahi le café Le Coq Wallon, c’est 15 m plus loin, quasi en face sur la place Mansart, que les membres du PTB ont dressé tentes, bancs et tables. Sur le podium devant un parterre d’une centaine de personnes, l’invité principal était le député wallon et chef de file PTB au parlement Germain Mugemangango, invité par Amandine Pavet, parlementaire et responsable PTB Centre.