Bérénice fait son grand retour sur RTL-TVI... dans une série avec Benoît Poelvoorde: «C’est comme si je n’étais jamais partie!»

C’est un format ultracourt et universel parce que tout le monde va s’y retrouver. Le smartphone est devenu notre troisième main. Toutes les situations sont prétexte à un petit scénario de « Smartphone » donc, c’est vraiment pour tout le monde. On a tourné 100 séquences au total. On s’inspire de notre vie de tous les jours et de ce qu’on voit en scrollant. On voit tellement de trucs... Mais certains sketchs sont inspirés de notre vie réelle.

La série est intégralement filmée avec un iPhone dernier cri et joue sur l’idée que notre smartphone nous espionne en permanence. Tous les jours, on se regarde, on regarde les autres à travers son téléphone. En conséquence, fixer un tout petit objectif, contrairement à une grande caméra, n’était pas compliqué.

Est-ce facile de tourner ce genre de séquences avec Benoît Poelvoorde ?

C’est très simple et très enrichissant parce que Benoît amène beaucoup de choses. Me concernant, c’est un privilège énorme. Il y a le Benoît qui fait partie de la famille et Benoît Poelvoorde qui est l’acteur qu’on connaît et que j’estime être un génie. Donc, je me sentais toute petite à côté de lui. Heureusement, il met tout le monde à l’aise.

C’est simple à écrire ce genre de miniséquences ?

Quand on a l’idée, oui. C’est bizarre parce que je suis mariée à un monteur et c’est moi qui, très souvent, dis au monteur de couper pour aller droit au but. Il faut faire court tout en étant percutant. Ça demande un travail de montage. Avec ce programme, j’ai appris que j’ai la capacité de réduire et d’aller à l’essentiel.

Ça vous donne envie d’être productrice ?

Non, pas du tout. C’est très bien comme métier, mais ce n’est pas le truc le plus rigolo et moi, je veux faire du rigolo.

Jouer la comédie, ça vous plaît ?

Oui. J’ai fait beaucoup de comédie au théâtre. Oui, le cinéma m’intéresse mais je n’ai jamais fait la démarche. Avec mon mari Philippe Bourgueil et Benoît, j’ai pu côtoyer ce milieu et des plateaux de tournage. Malheureusement, s’il y a une vertu que je n’ai pas, c’est la patience et, au cinéma, il faut tout le temps attendre. C’est pour ça que j’ai un petit penchant pour le théâtre parce qu’on sait quand on commence et plus ou moins quand on finit. Cela dit, si on me propose un petit rôle dans une chouette comédie, je dirai oui.

Dans cette série, on découvre aussi une flopée de guests dont l’animateur Bruno Guillon avec qui vous avez travaillé. Il a accepté tout de suite ?

Oui. Je lui ai parlé de ce projet et d’entrée de jeu, il a accepté. Bruno est l’un des non-comédiens qui m’a le plus bluffé. Il est excellent.

Avez-vous des projets de radio en Belgique ?

On est début mai. Je ne sais pas ce que je fais cet été et encore moins à la rentrée. Là, je termine la saison sur Europe 1 et je ne sais pas encore de quoi sera faite la rentrée. Mais, vous savez, je ne me suis jamais détachée de Bel RTL ni de RTL. En toute modestie, je me sens chez moi. Je connais tout le monde chez RTL. La preuve, durant six semaines, j’ai repris le micro sur Bel RTL pour l’Opération pièces rouges que j’ai lancée au profit du Télévie. C’est comme si je n’étais pas partie.

Et revenir sur Bel RTL pour animer une émission à la rentrée ?