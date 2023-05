Tom Cruise sur scène dans la peau de Pumba… et bientôt au couronnement du roi Charles III: l’acteur de 60 ans enchaîne les apparitions surprises (vidéo)

La semaine dernière, l’acteur est apparu aux côtés de l’animateur du « Late Late Show », James Corden, sur la chaîne CBS. L’homme derrière le fameux « Carpool Karaoké » a célébré les derniers épisodes de son émission de divertissement très populaire aux USA depuis 2015. Et pour l’occasion, Tom Cruise s’est joint à lui. Dans le cadre d’un sketch, la star s’est glissée dans la peau de… Pumba, le célèbre phacochère ami de Timon. Dans cette vidéo vue déjà plus de 3 millions de fois en 3 jours sur YouTube, les deux hommes tentent d’intégrer le casting de la comédie musicale « Le Roi Lion ». Une séquence à voir absolument, tant l’interprétation de « Hakuna Matata » par l’ex de Katie Holmes est juste magistrale.

On le connaît pour ses rôles de dur à cuire sur grand écran, que ce soit dans « Mission impossible » ou « Top Gun ». Mais Tom Cruise a aussi beaucoup d’humour. Et il nous l’a prouvé récemment, à la télévision américaine…

À noter que pour Tom, l’ambiance sera sensiblement différente dans quelques jours. En effet, le comédien a confirmé sa participation au couronnement du roi Charles III, ce samedi 6 mai. L’acteur enchaîne donc les apparitions surprises (et surprenantes), en ce moment. Lors du couronnement, il interviendra au détour de petits sketches diffusés sur la BBC, pendant le concert organisé au château de Windsor. D’autres célébrités seront également de la partie. Les artistes Lionel Richie, Katy Perry et Nicole Scherzinger (du groupe Pussycat Dolls) prendront part à cet événement historique. Plus étonnant : le célèbre personnage d’Alan Alexander Milne Winnie l’Ourson assistera aussi à cette soirée. Pour l’heure, la façon dont le sympathique ours interviendra à l’antenne n’a pas encore été dévoilée. La BBC souhaite certainement recréer une séquence virale, comme le fut le sketch entre l’ours Paddington et Elizabeth II, lors du jubilé de platine de la reine l’année dernière.