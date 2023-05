Sonia, de Rochefort, partira soigner sa sclérose en plaques en Mongolie grâce à la générosité des donneurs: «C’est extraordinaire, je ressens énormément de gratitude»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La cagnotte de Sonia est complète grâce à la générosité des donneurs. Atteinte de la sclérose en plaques et du syndrome Ehlers-Danlos, la Rochefortoise avait lancé un financement participatif afin de partir en Mongolie pour atténuer ses douleurs suite à l’inefficacité des traitements de la médecine traditionnelle. Deux mois et 11.000 € plus tard, la quadragénaire aperçoit le début de son voyage.