Une portion du RAVel d’Aywaille fermée du 10 mai au 14 juillet

En juillet 2021, l’Amblève, tout comme l’Ourthe et la Vesdre, est sortie de son lit, causant notamment des dégâts dans le centre d’Aywaille. L’athénée Princesse Élisabeth avait été particulièrement touché. Si des interventions en urgence avaient permis à la rentrée scolaire de se dérouler quasiment normalement, d’autres travaux doivent maintenant être entrepris. Dont la reconstruction du mur de la section primaire, sérieusement endommagé par les crues.

Chantier qui va maintenant débuter. Le tronçon du RAVeL, qui longe l’athénée, compris entre la rue du Centenaire et le parc à chiens va donc devoir être fermé plus de deux mois, entre le 10 mai et le 14 juillet, informent les autorités communales aqualiennes.