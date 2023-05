Le groupe Eloy, de Sprimont, se lance dans la création de zonings: «Nous ne sommes pas en concurrence avec la SPI, nous sommes complémentaires»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Doucement, mais sûrement, le groupe Eloy, installé à Sprimont, est en train d’ajouter une corde à son arc. En février dernier, l’entreprise active notamment dans les travaux publics, la construction ou l’assainissement a en effet annoncé coup sur coup la création prochaine de deux zones d’activités économiques, à Haccourt tout d’abord, à Engis ensuite.

La première s’étendra sur 16 hectares. Elle sera dédiée aux entreprises pionnières de la construction circulaire et bas carbone. À Engis, les 10 hectares pourraient accueillir des entreprises davantage centrées sur la reverse metallurgy, soit la récupération et la réutilisation de métaux, même si les discussions sur l’affectation de la zone sont toujours en cours. Deux zonings qui, au total, pourraient héberger plus d’une dizaine d’entreprises.