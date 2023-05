Plus de 300 personnes réunies au réveillon du 1er mai à Waremme: «La campagne pour 2024 a débuté!» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une chose est certaine, et les différents intervenants sur l’estrade l’ont confirmé à de nombreuses reprises dans leurs discours respectifs : la précampagne est lancée. À un peu plus d’un an des prochaines élections, les différents élus du parti socialiste (PS) ont avoué, avec détermination, mettre les bouchées doubles afin de faire entendre leur voix quant aux inégalités sociales qu’ils dénoncent tout à tour devant le pupitre. Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail, avouait d’ailleurs en ouvrant le bal : « On ne va pas se mentir : la campagne électorale pour 2024 a débuté. »