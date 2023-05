«Il peut être n’importe où»: plus de 200 policiers déployés pour retrouver un tireur suspecté d’avoir tué cinq personnes, dont un enfant de 8 ans, au Texas(vidéo)

Plus de 250 agents locaux et fédéraux recherchaient ce suspect, un Mexicain identifié comme étant Francisco Oropeza, dans cet Etat du sud des Etats-Unis où pullulent les armes à feu.

Le FBI a confirmé lundi que la traque se poursuivait et demandé aux médias de respecter le deuil des familles des victimes.

Considéré comme armé et dangereux, le tireur «peut être n’importe où», a averti pendant le weekend le shérif Greg Capers, en charge de l’enquête.

«Une majorité d’Américains et de propriétaires d’armes soutiennent des mesures de bon sens pour réduire la violence» (... ) Il est encore temps de sauver des vies et d’empêcher la prochaine tuerie de masse«, a-t-elle assuré.

«Cinq êtres humains ont perdu la vie et Greg Abbott s’évertue à les qualifier d’+immigrants illégaux+», s’est indigné sur Twitter Julian Castro, ex-ministre du Logement de Barack Obama et ancien maire de la ville texane de San Antonio.

Il s’inscrit dans une récente succession tragique d’interactions banales ayant dégénéré en bains de sang dans le pays. En avril, une femme de 20 ans a été tuée par balle dans l’Etat de New York après s’être engagée en voiture par erreur dans l’allée d’un domicile privé.

Ce fait divers a suscité une forte émotion aux Etats-Unis et au Honduras, petit pays d’Amérique centrale d’où étaient originaires les jeunes victimes.

Parmi les survivants, trois enfants «couverts du sang des femmes qui s’étaient allongées sur eux pour les protéger» ont été découverts et secourus, a-t-il ajouté.

En réaction, il est entré dans la maison de ses voisins et a tiré «comme pour une exécution, essentiellement dans la tête» de plusieurs habitants, a déclaré le shérif Capers.

Wilson Garcia, l’un des survivants, a perdu son fils de 9 ans et sa femme, ainsi que «deux autres personnes qui sont mortes en protégeant ma fille de 2 ans et demi», a-t-il relaté.

Le tireur, âgé de 38 ans, est suspecté d’avoir ouvert le feu dans la nuit de vendredi à samedi à l’intérieur d’une maison de Cleveland, près de Houston, tuant cinq personnes, toutes originaires du Honduras et âgées de 9 à 31 ans.

Les Etats-Unis comptent davantage d’armes individuelles que d’habitants, et elles sont à l’origine de plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides.