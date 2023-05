Pierre, Susana, Renaud et Maxime ont joué pendant… 24h d’affilée à des jeux de société à Waremme: «Un peu fatigués mais on n’a pas vu le temps passer» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Première expérience concluante pour les « 24h ludistes », cet événement organisé au sein de la bibliothèque Pierre Perret de Waremme. Lola Molhan, bibliothécaire dirigeante et l’une des instigatrices du projet, est ravie. « On ne savait pas trop à quoi s’attendre mais le succès était au rendez-vous ! L’objectif, c’était de pouvoir se retrouver autour d’une table, entre amis ou même inconnus, et de s’amuser pendant plusieurs heures en fonction des envies. »

Lola et son fils étaient de la partie: «Il y a des jeux pour tous les âges!» - C.Q.

« On n’a pas dormi »

Vingt-quatre heures entièrement dédiées aux jeux de plateaux, de rôle, de cartes, collectifs ou même de stratégie. Certains, comme Pierre, Susana, Renaud et Maxime, y ont vu une belle opportunité de se retrouver… pendant une journée entière.