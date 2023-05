Victoria, 72 ans, coincée depuis dix jours dans sa caravane en panne à Amay: «Je suis épuisée, la nuit, je ne suis pas rassurée…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le voyage, elle a ça dans le sang. Depuis son plus jeune âge, Victoria Van Nuvenkerk, 72 ans, sillonne les routes belges, tantôt dans le Hainaut, tantôt dans le Brabant wallon. Mais une région l’attire plus que toutes les autres : « C’est en région liégeoise que je me suis toujours le mieux sentie », nous explique-t-elle, sur le seuil de sa caravane. C’est d’ailleurs en cette direction que la Carolorégienne d’origine se dirigeait… avant d’être brusquement arrêtée par un grave problème technique.