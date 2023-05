Dejaegere triomphe en France, champagne pour les Diables du PSV: le week-end «couronné» des Belges à l’étranger

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En ce week-end prolongé du 1er mai, les Belges évoluant à l’étranger n’ont pas chômé. Ils ont enfilé leur bleu de travail et ont, pour la plupart, brillé. Avec des actions décisives et des trophées à la clé. Ce qui n’a certainement pas échappé à Domenico Tedesco.

Les belles performances

Entrée providentielle de Thorgan Hazard. L’Eredivisie semble promise à Feyenoord, mais le PSV a mis la main sur la Coupe des Pays-Bas. Le club d’Eindhoven le doit en grande partie à la montée au jeu de Thorgan Hazard, auteur du goal égalisateur contre l’Ajax et du premier tir au but des siens (1-1, 3-2). Un trophée partagé avec Johan Bakayoko, pas décisif cette fois-ci. À noter que le jeune Mika Godts (17 ans et ex-Genk) avait, lui, transformé son essai du côté amstellodamois…