Aidez la Ville de Namur à trouver le nom de sa future bibliothèque

La bibliothèque située venelle des Capucins déménagera et sera dotée d’équipements technologiques de pointe. Les espaces dédiés au public seront répartis sur deux étages : l’un pour les enfants et les ados, ainsi qu’à l’espace Heure du Conte et aux salles polyvalentes ; l’autre pour accueillir les collections et services destinés aux adultes. Une fermeture pour cause de déménagement est prévue.