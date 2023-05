En 20 ans, seule 2016 a connu un pire début au niveau de la météo: MeteoBelgique donne ses prévisions pour l’été

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bon, d’accord, il y a eu le mois de février. Le seul, des quatre premiers mois en Belgique, à être sorti du lot. De manière positive. Lors de ce mois le plus court de l’année, il n’a pratiquement pas plu : à peine 13,3 mm sur les 12 jours où de la pluie est tombée à Uccle. Et il y a eu pas mal de soleil avec 81h16 enregistrées, toujours à Uccle. Mais à part cela, le début d’année météorologique en Belgique est très morose. Nous avons calculé toutes les données météorologiques pour les 4 premiers mois de l’année, de janvier à avril qui vient de se terminer. Et nous les avons comparées avec les 20 et même les 30 dernières années.

Cette année, pour ces 4 premiers mois, nous avons enregistré 79 jours de pluie à Uccle sur les 120. Par rapport à 2022, c’est… 34 (!) jours de plus. Si on fait une moyenne du nombre de jours de pluie pour les 20 dernières années, toujours pour les 4 premiers mois, on est à 62 jours. Cette année, on a donc eu 17 jours de pluie de plus que la normale. En fait, seule 2016 a été pire avec 82 jours enregistrés.